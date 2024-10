Percepiva lo stipendio di dipendente statale e poi, senza alcuna autorizzazione e in nero, arrotondava le sue entrate facendo l'animatore turistico.

Un assistente amministrativo di Cagliari, che collaborava anche con due societa' con sede nella penisola, e' stato scoperto dalla guardia di finanza, che ora gli contesta compensi extra per oltre 42 mila euro percepiti illecitamente dal 2014.

Il dipendente pubblico, che avrebbe dovuto concordare gli incarichi professionali con l'amministrazione per cui lavorava e farseli autorizzare, dovra' restituire quanto guadagnato mentre faceva l'animatore. Le Fiamme gialle hanno anche constatato che quelle somme non erano mai state dichiarate al fisco.

Guai in arrivo anche per le due societa' che avevano reclutato il dipendente statale: dovranno pagare sanzioni per circa 10 mila euro per avergli conferito gli incarichi. La condotta dell'assistente amministrativo e' stata anche segnalata alla procura della Corte dei conti per la Sardegna, in quanto si profila anche un danno erariale.