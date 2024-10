In merito alla dipendente delle Poste degli uffici recapito di via Brenta a Cagliaririsultata positiva al virus Sars Cov 2, Poste italiane rassicura i suoi utenti.

La società precisa, infatti, che sono stati seguiti da subito tutti i protocolli come indicato dal Ministero della Salute, disponendo l’isolamento immediato della dipendente e degli altri lavoratori che presumibilmente sono entrati in contatto la persona che ha contratto il virus.

Inoltre, la stessa società sottolinea che il dipendente svolgeva la propria attività lavorativa in un’area amministrativa, non a contatto con il pubblico, in solitudine. Un’area che non ha accesso né collegamento con l’ufficio postale di via Simeto.

Puntualizzazione che arriva anche in considerazione del fatto che da oggi, 26 marzo, sono in pagamento le pensioni di aprile.

“Nei giorni scorsi – sottolinea Poste italiane - prima che si verificasse il caso, abbiamo installato all’interno di Cagliari 15, ufficio postale di via Simeto, ma così come negli uffici postali di tutta Italia, dei pannelli in plexiglas tra gli sportelli a rafforzare la sicurezza”.

Infine, la società fa sapere che a prescindere dal fatto che l’area fosse separata, ha provveduto a sanificare l’intero edificio, anche l’ufficio postale che è limitrofo.