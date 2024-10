Una dimora d'epoca trasformata in casa museo etnografico e del ricamo e in albergo diffuso.

Un soggiorno a Omu Axiu, a Orroli, in provincia di Cagliari, si traduce in una vacanza dove poter vivere, nella dimensione più suggestiva e autentica, l'atmosfera del luogo e immergersi nella cultura contadina del Sarcidano.

E' situata nel centro storico questo piccolo gioiello del padronato contadino locale appartenente alla famiglia Vargiu sin dal 1500.

Oltre ad aprire le porte alle meraviglie architettoniche e agli oggetti custoditi, diventa anche luogo per trascorrere qualche giornata di relax, in questo 'Borgo autentico' ricco di attrattori turistici e noto per il celebre Nuraghe Arrubiu, tra i più importanti della Sardegna. Omu Axiu è uno dei 120 alberghi diffusi presenti in Italia, originale formula di ricezione turistica esportata dalla Sardegna in altre regioni della Penisola e pian piano imitata anche in altre nazioni. Ne incarna in pieno spirito e filosofia. La colazione viene servita sotto un loggiato che si affaccia sul cortile di una fattoria.

La casa in arenaria e basalto, tipica pietra locale, ospita i due musei aperti al pubblico per visite guidate dove ammirare corredi ricamati dell'800, oggettistica, attrezzi da lavoro dei campi.

E poi i laboratori di artigianato e lavorazione del pane.

"Organizziamo anche mini corsi di cucina per gruppi di turisti da ogni parte del mondo - spiega il titolare di Omu Axiu, Agostino Vargiu - grembiule e mestoli alla mano imparano a preparare culurgiones, sa suppa, fregola". Una parte della dimora è adibita a esposizione e vendita di prodotti agroalimentari e dell'artigianato artistico tra ceramiche, tessuti ottenuti con telaio a mano, gioielli, coltelli.

Foto tratta dal sito www.omuaxiu.it