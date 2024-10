"Mentre va in scena una delle peggiori sceneggiate che Alghero abbia mai dovuto assistere, col Sindaco che si esercita a fare il burlone, la Città è stretta da sempre più problemi. Su tutti la generale sporcizia e mancanza di decoro e cura del verde pubblico, rispetto ai quali mai si era vista una condizione cosi pessima"

E' questa la denuncia mossa dal consigliere di Forza Italia Michele Pais in seguito alle annunciate dimissioni del sindaco di Alghero Mario Bruno.

"Per una compagine che in campagna elettorale aveva vantato di porre questo al primo punto rappresenta un altro ed ennesimo fallimento".

"Ma il Sindaco burlone sa bene che il fiato è corto ma va avanti per inerzia, ben conscio che l'interruzione anticipata è già scritta per i motivi che tutta la Città (e non solo) conosce bene. Nel frattempo, come detto, aumentano i problemi e le situazioni a dir poco disdicevoli".

"Ne è un esempio il Palazzo dei Congressi o meglio, in questo caso, la parte esterna. Una volta arena per i concerti e spettacoli per grandi e piccini, oggi una sorta di discarica a cielo aperto. Siamo passati da Claudio Baglioni, Francesco De Gregori, Subsonica, James Brown, spettacoli di teatro e danza internazionali ad un luogo simbolo dell'ignavia e dell'incapacità politica di chi oggi amministra".

"Immondizia, erbacce e soprattutto montagne di posidonia ammassate all'interno dello spazio una volta luogo di cultura e attrazione turistica. Questo - conclude Pais - insieme a tanti altri, è uno dei simboli del fallimento di questo Sindaco burlone e della sua Amministrazione che il teatrino, messo in atto in queste ore non potrà cancellare agli occhi degli algheresi".