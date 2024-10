Nella mattinata di ieri, la polizia ha denunciato F.M., 19enne di Villacidro per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il ragazzo, uno studente di un istituto scolastico cittadino, aveva dimenticato in aula un borsello contenente 19 dosi di Marijuana e 40 € in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio.

Lo zainetto in questione è stato ritrovato da alcuni studenti e consegnato al preside il quale, una volta verificato il contenuto, ha immediatamente avvisato la polizia che è risalita al proprietario del borsello.