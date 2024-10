Spettacolare incidente, fortunatamente senza feriti, questa mattina a Santa Caterina di Pittinuri, nel litorale di Cuglieri. Intorno alle 10, un pensionato ha parcheggiato a sua auto, una Citroen Saxo, vicino alla torre costiera che domina la borgata, dimenticando però di inserire il freno a mano.

L'auto, parcheggiata per di più in un tratto in leggera discesa, si è messa in movimento da sola e dopo aver percorso un centinaio di metri o poco meno senza che nessuno potesse intervenire per fermarla, è finita in mare dopo un volo di 30 metri inabissandosi su un fondale di circa cinque metri.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Cuglieri, la Capitaneria di Porto e i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Oristano, che hanno chiesto l'intervento del proprio Nucleo sommozzatori di Cagliari per il recupero dell'auto.