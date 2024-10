Entro ottobre arriveranno in Giunta, per l'approvazione da parte dell'esecutivo, le linee guida per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche. Questi i tempi previsti dall'assessore della Pubblica Istruzione e Cultura, Claudia Firino, a margine dell'incontro inter-istituzionale di questa mattina tenutosi Oristano insieme ai rappresentanti delle Province, per presentare la bozza delle linee guida.

"Stamane è stata illustrata ai rappresentanti delle Province la bozza delle linee guida del dimensionamento – spiega l'assessore Firino - e sono state messe in evidenza le criticità e le esigenze emerse dal territorio".

All'interno delle linee guida presentate, uno dei punti principali di discussione al tavolo è stato il tema delle pluriclassi. "L'obiettivo – ha precisato l'esponente della Giunta Pigliaru - è diminuirne sensibilmente il numero, oggi sono 177. Questo intento ha trovato il favore di tutte le parti, Regione e Province".

L'assessore Firino sottolinea, inoltre, il fatto che il processo di adozione del piano sia iniziato in tempi utili, rispetto al ritardo dello scorso anno, e questo consentirà di lavorare con tranquillità.

"L'anticipo con cui abbiamo inziato questo processo ci porterà a fare un piano di dimensionamento condiviso e con la giusta attenzione su tutte le diverse situazioni che caratterizzano la rete scolastica regionale. Vogliamo che i ragazzi abbiano la migliore offerta didattica possibile. Non resta che fare un ultimo passaggio con le Province – prosegue la titolare dell'Istruzione- e poi le linee potranno essere portate in Giunta entro la fine del mese. Il clima di cooperazione che si è creato tra Regione e Province fa ben sperare per il futuro della scuola".