“Ci fa piacere che i ministri vengano in Sardegna in vacanza e si preoccupino delle problematiche dell’isola, ma auspichiamo e riteniamo più opportuno che, in futuro, i rappresentanti del Governo prendano contatti e coinvolgano le Autorità regionali”.

A dirlo, in riferimento alla visita a sorpresa del ministro della Difesa Roberta Pinotti alla base militare di Teulada, è il vicepresidente della Regione Raffaele Paci.

“La posizione della Regione sui poligoni militari è stata espressa più volte e resta la stessa – prosegue Paci - non abbiamo firmato il protocollo d’intesa, ma resta aperto il tavolo con il Governo. La Sardegna ha diritto a una diminuzione della pressione delle servitù militari e continua a chiedere a Roma indennizzi economici per i danni causati nelle e dalle aree militari”.? Nei prossimi mesi andrà in Aula il decreto Ambiente.

“Come già detto nei giorni scorsi dall’assessore della Difesa dell’ambiente Donatella Spano, questa sarà l’occasione per far sentire la voce della Regione Sardegna e trovare una soluzione che sia accettabile per tutto ciò che concerne le aree militari, rispetto alle bonifiche e all'equiparazione delle soglie di inquinamento delle aree militari e industriali”.