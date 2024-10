Si svolgerà domani, mercoledì 31 agosto, al Distaccamento aeroportuale di Alghero, un'attività addestrativa avanzata di rifornimento a terra a motori accesi, in gergo tecnico ALARP "hot-pit", che vedrà coinvolti i velivoli F-35B, la versione STOVL (Short Take Off and Vertical Landing), ovvero a decollo corto ed atterraggio verticale dell'Aeronautica Militare e della Marina Militare.

L'attività si svolgerà alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, e del Comandante in Capo della Squadra Navale, Ammiraglio di Squadra Aurelio De Carolis. L'evento addestrativo, al quale prenderanno parte diversi assetti aerei e di supporto a terra dell'Aeronautica, mira ad incrementare la capacità della stessa Aeronautica Militare e della Difesa di impiegare l'assetto F-35B, consolidando in particolare l'interoperabilità e l'impiego dei velivoli di 5/a Generazione in situazioni operative ove non sono disponibili piste di atterraggio idonee per velivoli convenzionali, la cosiddetta capacità Air Expeditionary.

L'evento consentirà, in uno scenario complesso appositamente creato per l'occasione presso il Distaccamento di Alghero, di testare e sviluppare ulteriormente le capacità di supporto logistico specifico di una missione aerea in situazioni operative "austere".