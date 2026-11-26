C'è chi la musica la fa arrivare agli altri, senza mai chiedere un applauso.

È morto a 56 anni Edoardo Tuveri, tecnico del suono e anima di Artist, l'azienda che dal 1998 porta audio, luci e strutture a concerti ed eventi in tutta la Sardegna. Asseminese, aveva iniziato giovanissimo con la chitarra elettrica.

Si era laureato in ingegneria all'Università di Cagliari, aveva suonato in diverse formazioni pop e rock e, insieme, aveva coltivato la passione per l'elettronica, fino a diventare fonico specializzato nell'audio live e nel mixing. Per anni aveva anche insegnato chitarra elettrica.

Il 15 settembre 2022, all'Anfiteatro comunale, Assemini lo aveva premiato tra le sue eccellenze, «per le sue qualità di Tecnico del Suono».

Lui era l'unico a non saperlo. Quella sera, come tante altre, curava la parte tecnica dello spettacolo. A chiamarlo sul palco fu Giuliano Marongiu, che conduceva la serata, organizzata da Piero Collu.

«Gente come te sa fare bene il suo lavoro, lo fa con passione, con competenza».

Edoardo prese il microfono quasi con imbarazzo, lui che di solito stava dall'altra parte, dietro il mixer. E il merito lo divise subito con i suoi: «Da soli non si va da nessuna parte», disse. «Alla fine siamo una squadra, ma siamo anche un gruppo di amici che lavorano assieme».

Di amici, in queste ore, ne parlano tanti. Maria Giovanna Cherchi con lui ha condiviso vent'anni di palco e di vita. «Non ho parole. Abbiamo lavorato insieme per vent'anni», dice. «In questi giorni ho cercato delle foto che potessero consolarmi un pochino, come facciamo tutti. Non ne abbiamo, perché eravamo sempre uno di fronte all'altro. Non c'è stata una scelta artistica che io non abbia fatto insieme a lui: tutto era sempre concordato, c'era proprio il bisogno di confrontarsi».

Un'amicizia lunga, una stima profonda, che andava oltre il lavoro. «Sono innumerevoli le cose che abbiamo fatto insieme: gli spettacoli progettati, le prove, i viaggi. Tutti sapevano che avevamo un rapporto privilegiato. Era come crescere insieme. Io gioivo dei suoi successi e lui gioiva dei miei. Le nostre strade si sono incrociate vent'anni fa e non si sono mai separate». E poi, quasi un abbraccio a chi resta: «Oggi mi consola tutto quello che abbiamo vissuto insieme e, soprattutto, il profondo amore che provo per la sua famiglia, che è un po' anche la mia».

Giuliano Marongiu, che quella sera del 2022 lo aveva chiamato sul palco, lo saluta così: «Caro Edoardo, per tanti di noi sei stato una presenza discreta, oltre le luci, protezione e garanzia». Per decenni hanno attraversato le stesse stagioni, «parti distinte della stessa commedia, io sul palco, tu oltre il bancone o al timone di un servizio puntuale e impeccabile, mai venuto meno». Poi l'immagine più struggente: «Con i primi bagliori di un Natale vicino, tu che hai dato volume alle feste, alle voci e alla musica, oggi hai lasciato tutti nel buio del silenzio». E il grazie, «soprattutto, per la correttezza, la discrezione e quell'eleganza umana e professionale che hanno fatto di te una persona stimata, benvoluta e sempre gradita».

Andrea Vadilonga lo conosceva da sempre. «Mi conosci da quando sono nato», scrive, ricordando un'amicizia «che è andata ben oltre il semplice rapporto lavorativo». Edoardo aveva lavorato con la sua agenzia «fin dal giorno zero», seguendo per trent'anni tutte le produzioni, «sempre con una professionalità, una dedizione e una cura maniacale». Si erano visti appena la settimana scorsa: «Quell'ultimo momento insieme resterà per sempre uno dei ricordi più cari che porterò nel cuore». Tra i grazie, uno racconta l'uomo meglio di tante parole: «Grazie per la tua amicizia, per i tuoi consigli, per tutte quelle volte in cui mi hai detto: "Si può fare, ma in questa maniera"». E poi il pensiero a chi resta: «Un abbraccio forte a tutta la tua cara famiglia, che non sarà mai sola. Noi ci saremo, sempre».

Piero Collu lo aveva conosciuto da ragazzo. «Ti ho conosciuto come alunno di talento», scrive. «Più avanti ho avuto la fortuna di rincontrarti come amico creativo e altruista. Poi siamo diventati colleghi, soci, compari. La musica ci ha fatto conoscere, vivere e realizzare tanti progetti».

Sandro Azzena affida il suo dolore a parole semplici: «Il Mondo della Musica perde un punto di riferimento ed io perdo uno dei miei più cari Amici». Poi ricorda «anni e anni di chiacchierate, di condivisione delle nostre passioni, giornate intere a giocare con il nostro più grande amore, la Musica. Lì ti ritroverò Amico mio, ogniqualvolta suonerà il mio impianto e le luci illumineranno i nostri ricordi».

Restano il suo lavoro e le competenze che nel tempo ha saputo produrre e formare, tra cavi, manopole, casse e riflettori, che il pubblico può "sentire" e "vedere", apprezzandone le qualità.

«Ora saranno i concerti, le luci di scena, un mixer e un impianto acceso sul palco a continuarci a parlare di te», si legge nelle parole di saluto di Piero Collu.