Sarebbe nata da una lite per la zona in cui chiedere l'elemosina l'aggressione del 19 ottobre nei pressi di Bonaria a Cagliari. L'ombra del racket degli accattoni sarebbe dietro quell'episodio di violenza secondo la Squadra mobile i cui operatori hanno arrestato per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale Frances Agbonlahor, nigeriano di 37 anni, arrivato in Italia quattro anni fa e in attesa del ricorso presentato contro la decisione che ha rigettato la sua richiesta di asilo politico.

La polizia ha individuato l'aggressore dopo diversi giorni e, durante le fasi dell'arresto, Agbonlahor opposto resistenza ferendo un agente. I poliziotti lo hanno poi sottoposto a perquisizione trovando 600 euro, denaro guadagnato probabilmente con l'accattonaggio. Di sicuro il fermato ha aggredito il connazionale perché quel giorno si trovava in una zona dove lui chiedeva l'elemosina.