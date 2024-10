Niente cibo, solo tre litri di acqua al giorno da bere e cicli di agopuntura: è quanto prevedeva la dieta che ha portato al decesso una donna sarda di 57 anni.

Maria Carmela De Mulo voleva perdere peso e si internet aveva visto l’annuncio di un medico che poteva aiutarla. Un dottore di Perugia regolarmente iscritto all'albo.

La donna, affetta da sclerosi multipla, ha seguito la dieta per circa tre settimane calando di peso di 10 chilogrammi.

Nella notte tra lunedì e martedì scorsi ha accusato un malore ed è morta all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

La procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. Intanto, per accertare le cause del decesso verrà effettuata l’autopsia sul corpo della 57enne.