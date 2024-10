Ieri sera, Rassegna Regionale in onore di San Simplicio.



Dopo aver presentato il Gruppo Folk olbiese, ho visto in un angolo del palco il piccolo Diego che fremeva dal desiderio di essere anche lui 'tra i grandi" e parte di quel ballo che urgeva dentro di lui.



Non ho avuto esitazioni: l'ho chiamato al centro della scena e alle prime note scandite da Paolo Pileri si è acceso il fuoco dentro di lui.



Il resto è lo strepitoso spettacolo che vedete in questo video, la folla in delirio e lui che, a poco più di tre anni e mezzo, ha conquistato la Sardegna con la sua voglia innata di ballare.



Domenica 21 maggio sarà sul palco della Cavalcata Sarda, a rappresentare i colori della Gallura e l'entusiasmo del bello che solo un bambino può trasformare in un regalo per tutti!



Forza Diego!