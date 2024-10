In data odierna, su un totale di dieci incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano tre roghi per la cui soppressione il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, anche i mezzi aerei del Corpo forestale.

Nella mattinata si è provveduto alle operazioni di bonifica in agro di Calangianus con l’ausilio nel mezzo aereo di stanza al Limbara. Alle ore 16.20 circa si è sviluppato un incendio in agro del Comune di Laconi (in località Genna Fenugu). Lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Laconi, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Sorgono. L'incendio di origine naturale, causato da un fulmine, non ha creato danni.

Alle 17 le fiamme sono divampate in agro di Orosei. Sul posto gli uomini della Stazione del Corpo Forestale di Orosei, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base forestale di Farcana. Operativi anche una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Orosei e i Vigili del fuoco di Orosei. L'incendio ha percorso una ridottissima superficie di canneto e cespugliato.