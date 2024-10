Si è chiuso con uno spettacolo teatrale e la premiazione dei vincitori del concorso di Abbanoa dedicato al tema dell’impronta idrica, il progetto di educazione ambientale “Dieci in condotte”, realizzato in collaborazione con Legambiente, che ha visto la partecipazione di oltre 1000 bambini tra le Scuole di Cagliari e del Medio Campidano, di cui 700 solo nel capoluogo (3mila in tutta la Sardegna).

Alla Fiera di Cagliari, in una sala gremita di bambini, l’Amministratore Unico di Abbanoa , Alessandro Ramazzotti ha spiegato ai più piccoli l’importanza del bene acqua quale risorsa più importante del pianeta.

A portare invece il saluto della città di Cagliari è stato il sindaco Massimo Zedda. Sul palco sono saliti anche la Presidente regionale di Legambiente Sardegna, Annalisa Colombu e il Presidente del Comitato Scientifico di Legambiente, Vincenzo Tiana.

LA PREMIAZIONE. Ad aggiudicarsi i premi assegnati da una Giuria di esperti presieduta dall’artista cagliaritano Antonello Ottonello, sono state le tre classi che meglio sono riuscite a rappresentare in forma artistica il tema scelto per l’edizione 2017-2018. Il primo premio (1000 euro) è andato alla 2B dell’istituto comprensivo Satta - Spano - De Amicis, plesso Satta di via Angioy; il secondo premio è andato alla 2A dell’Istituto comprensivo Benedetto Croce di Domus de Maria; il terzo premio alla 4A della Scuola Randaccio Tuveri Don Milani, plesso di via Venezia. A tutti i bambini presenti è stata consegnata una borraccia, un gadget allegro e soprattutto utile, scelto da Abbanoa come simbolo dell’importante attività svolta in Sardegna sul fronte dell’acqua potabile.

L’impronta idrica. Il progetto Dieci in condotte quest’anno ha avuto come tema centrale “l’impronta idrica”, ovvero quanta acqua viene utilizzata per produrre beni e servizi, comprese tutte le fasi (produzione, trasformazione, imballaggio, trasporto e via dicendo).

E’, insomma, l’acqua che si nasconde negli oggetti, nel cibo, nei vestiti. Nel corso della mattinata i bambini sono stati coinvolti nello spettacolo realizzato dal Circomobile della Sardegna e insieme agli attori hanno “ripassato” quanto imparato in classe nel corso dell’anno e giocato tutto il tempo con i personaggi dello spettacolo teatrale.

Lezioni in classe, materiale didattico, visita agli impianti. Nel corso dell’anno ai bambini è stato consegnato da Abbanoa e Legambiente un libro che racconta l’impronta idrica, tema approfondito in classe anche attraverso tre video cartoon tematici messi a disposizione delle maestre (coinvolte le Scuole di Cagliari, Quartu, Assemini, San Sperate, Guspini, Domus De Maria, Villacidro, San Gavino, Isili).

In occasione della Giornata mondiale dell’acqua, a marzo, Abbanoa ha aperto i cancelli dei propri impianti consentendo eccezionalmente la visita al potabilizzatore. Solo a fine progetto è stato chiesto alle maestre e ai bambini di contribuire con i disegni che hanno partecipato al concorso “l’acqua nascosta”.