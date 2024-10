Sono passati dieci anni da quando Peppino Marotto, l'82enne poeta, cantante e sindacalista di Orgosolo venne ucciso in pieno giorno, nel centro del paese della Barbagia.

Autore di canzoni popolari di successo, membro fondatore del Tenore Supramonte, impegnato in politica col Partito Comunista e nel sociale, Peppino Marotto era uno di quelli che in sardo si chiamano omines de gabbale, un uomo i valore. Il 29 dicembre 2007 venne freddato con sei colpi di pistola alle spalle alle 10,30 del mattino nel corso Garibaldi mentre si recava in edicola per acquistare i giornali. Quell'omicidio sfrontato suonò allora, per l'intera Sardegna, come una sfida beffarda alla legge e alle istituzioni. Il killer, che fuggì a piedi, non è mai stato individuato.

Marotto, ancora alla sua età, era responsabile dello sportello pensionati del patronato Inca della Cgil orgolese. L'ipotesi più accreditata, da sempre, è che nel suo lavoro al fianco degli anziani del paese potesse essersi occupato anche di problemi relativi ai giovani e, in questo contesto, potesse essere venuto a conoscenza di traffici o vicende poco chiare divenendo scomodo per qualcuno.

Marotto, nel 1954, fu condannato alla detenzione con l'accusa di tentato omicidio che ha sempre respinto dichiarandosi innocente. Scarcerato nel 1962 in seguito a un'amnistia, nel 1966 tornò ad Orgosolo dove si impegnò come sindacalista nella Cgil. Fra le sue pubblicazioni Cantones politicas sardas (1978), Testimonianze poetiche in onore di Emilio Lussu (1983) e Pianeta 'e Supramonte (1996).