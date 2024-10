Pozzomaggiore si prepara a festeggiare la Madonna della Salute in occasione del diciottesimo anniversario dell’incoronazione. Due i giorni di festeggiamenti che i fedales del 1962 hanno deciso di dedicare alla Vergine, con un anteprima giovedì 20 settembre con la recita del Rosario e della Novena (17.30) e della celebrazione eucaristica (18.00).

Venerdì 28 alle 17.00 ci sarà la partenza delle bandiere dall’Oratorio di via Don Angelico Fadda alla presenza della Banda Musicale di Ploaghe e dei fucilieri. Alle 17.30 non in programma la Novena e il Rosario seguiti, alle 18.0, dai Vespri e dalla Santa Messa in ricordo degli obrieri defunti.

Dalle 17.00 alle 20.00, in piazza Convento, spazio ai bambini con le degustazione dello zucchero filato e con i giochi gonfiabili. Sempre la stessa location ospiterà alle 22.00, lo spettacolo musicale “Duas Karas”. Dalla stessa prenderà inizio, nella Chiesa intitolata a Sant’Antonio Abate, la veglia notturna “Izzadolzu”.

Sabato 29 le funzioni liturgiche saranno celebrate alle 5.00, alle 9.00 e alle 11.00. Alle 17.30, dopo la partenza delle bandiere religiose dall’Oratorio, il prelevamento del clero e l’omaggio ai caduti, sarà celebrata la Santa Messa con panegirico e animata dai canti del coro di Pozzomaggiore.

Al termine partirà la processione solenne che attraverserà le vie del paese (Convento, S’Ena, Uguaglianza, Mazzini, Garibaldi, Mannu,San Pietro, Diaz, San Gavino, Manno, Sulis, Diaz, Laconi, Grande, Sant’Antonio e Convento), con la partecipazione dei fucilieri, delle Confraternite e della Banda Musicale di Ploaghe.

Al termine si potrà assistere allo spettacolo di fuochi d’artificio. Alle 22.00 l’evento conclusivo con il gruppo “Cantigos e Ballos”.