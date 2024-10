Un diciottenne di Novara, ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari, è stato trasferito con urgenza dal Distaccamento aeroportuale dell'Aeronautica Militare di Alghero all'aeroporto di Linate con un Falcon 900 del 31/o Stormo di Ciampino.

Il giovane lo scorso 7 agosto si era procurato una lesione alla colonna vertebrale in seguito ad un tuffo davanti alla spiaggia di Liscia Ruja ad Arzachena. La richiesta di trasporto d'urgenza, avanzata dalla Prefettura di Sassari per il ricovero nell'Unità Spinale unipolare dell'ospedale Niguarda di Milano, è stata motivata dall'impossibilità di utilizzo di vettori ordinari.

Il giovane paziente, in vacanza in Sardegna e che ha subito una lesione dopo l'urto alla testa durante un tuffo in mare, è stato sottoposto ad intervento chirurgico nell'ospedale sassarese.