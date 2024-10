Sono 17 gli incendi che sono divampati in Sardegna e di questi sono quattro i roghi, per la soppressione dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, anche i mezzi aerei del sistema regionale. Gli elicotteri si sono alzati in volo a Galtellì, non lontano dalla Strada statale Trasversale sarda, a Perfugas, a Dorgali ed Erula.