"Mi è capitato di giurare orgogliosamente più volte sulla Costituzione Italiana sia come militare che, ultima in ordine di tempo, come Sindaco. E' stato sempre emozionante".

"Questo momento solenne mi commuove anche quando sono gli altri a dover giurare sulla Carta più bella del mondo. Ho chiesto a Diarra di leggere l'articolo 3 e l'articolo 12 prima di firmarle il documento".

Così su Facebook il sindaco di La Maddalena, Fabio Lai, omaggia la giovane Diarra Fayé, concittadina originaria del Senegal. "Auguri, nuova cittadina italiana! Da oggi la Costituzione - afferma - è anche tua ed il tricolore la tua bandiera".