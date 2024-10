Un inno alla fatica del vivere e alla naturale propensione di una comunità alla tradizione e al rito. Questo, in sintesi, è il riassunto di “Diario di Tonnara”, il film di Giovanni Zoppeddu che sarà proiettato domenica 26 maggio alle 19.00 al Mut, Museo della Tonnara di Stintino.

Il documentario, che sta girando l'Italia e prodotto dall'Istituto Luce Cinecittà, è ispirato al libro omonimo del giornalista Ninni Ravazza. Un documentario dove viene data voce ai pescatori di tonno di Bonagia, in Sicilia, una comunità divisa tra pragmatismo del lavoro e tensione al sacro. Rais, tonnare e tonnaroti rappresentano il centro da cui si dipanano i racconti di un tempo passato che grazie al potere del cinema riemerge dall’oblio. Zoppeddu, alla sua prima esperienza come regista, si fa interprete di storie di mare, che sono della Sicilia e del mondo, e attraverso le immagini di repertorio di maestri come De Seta, Quilici, Alliata, racconta anche un pezzo profondo di storia del nostro cinema.

Il film sarà presentato da Paolo Mastino, giornalista di Rai Tre, che dialogherà con il regista e con lo scrittore Ninni Ravazza.