Il Sindaco di Stintino, Antonio Diana, ha voluto inviare una lettera alla cittadinanza da una parte per augurare ai propri concittadini buona Pasqua.

Una festa che, scrive, “Ricade, purtroppo, in un momento molto delicato e difficile perché mette a rischio la salute di tutta la popolazione mondiale». Dall'altra per rassicurare gli stintinesi sull'attività che l'amministrazione comunale sta portando avanti in questo periodo di emergenza sanitaria”.

Diana ha anche voluto cogliere “L’occasione per ringraziare tutti coloro che, insieme al Comune di Stintino, con grande sacrificio, sono impegnati in prima linea nella battaglia per questa emergenza sanitaria”.

Nella missiva sono stati anche ricordati gli interventi che la sua Amministrazione ha messo in atto per contrastare l’emergenza tra cui l'approvazione del bilancio che, spiega il primo cittadino, “Si traduce in una maggiore reattività nel poter impegnare, da parte del Comune, delle somme per fronteggiare le diverse problematiche dovute all’evolversi dell’emergenza in corso”.

Inoltre, ha voluto “Mandare un forte abbraccio affettuoso a chi in questo periodo di isolamento, causato da questa drammatica epidemia, sta affrontando la perdita di una persona cara”.

Il suo auguro è che questo “Possa essere un momento di riflessione e base per un futuro di rinascita, di salute e di ricrescita, insieme”.