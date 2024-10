Nella giornata di ieri, domenica 19 marzo, la Pro Loco Ottana, in occasione della manifestazione ' Sfilata delle Donne ' , ha conferito ufficialmente il riconoscimento di ' Donna Sarda dell'anno 2021 ' a Diana Morittu , la giovane 22enne di Silanus (Nu) , affetta da distrofia muscolare e deceduta il 21 febbraio 2021, stroncata da un'emorragia cerebrale.

La notizia del riconoscimento alla ragazza arriva dal sindaco della comunità del nuorese Gian Pietro Arca, come tributo a una donna che ha " lottato con coraggio e determinazione contro un brutto male ".

La forza di Diana era il suo sorriso. La 22enne, nonostante le difficoltà che la vita le aveva messo davanti e il dolore che ha dovuto affrontare, non ha mai perso la voglia di vivere, e sognava di indossare l'abito tradizionale del suo paese e di sfoggiarlo in un'occasione importante, sogno che fortunatamente aveva coronato a Nuoro, durante la Sagra del Redentore, nel 2016.

" La Sfilata delle Donne, evento ottanese nato nel 2019 per celebrare la Festa della Donna con l'immagine della fierezza delle donne sarde, rappresentate da oltre cento ragazze giunte da tutta l'isola per sfilare nello splendore del loro abito tradizionale, era stato dedicato nel 2021 a Diana in forma ' virtuale ' dato che, a causa della pandemia, non era stato possibile replicare l'iniziativa ”, spiega il sindaco. “ Ieri, con un momento fortemente voluto dalla Pro Loco e dall'Amministrazione Comunale di Ottana, i familiari di Diana hanno ricevuto una targa a lei dedicata e, insieme ad essa, il grande applauso e affetto di tutti i presenti ".