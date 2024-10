Hanno scelto la via del silenzio i consiglieri Pdl Mario Diana e Carlo Sanjust, arrestati nell'ambito dell'inchiesta-bis sui fondi ai partiti.

Anche l'imprenditore Cogoni ha scelto di non rispondere al gip, impedendo che si svolgesse l'interrogatorio previsto per questa mattina. Il suggerimento di avvalersi della facoltà di non rispondere è partito dai legali degli imputati, che desiderano studiare le carte processuali prima di permettere ai propri assistiti di sostenere gli interrogatori. Mario e Massimo Delogu difendono Diana, Sanjust è rappresentato da Carlo Amat e Francesco Marongiu mentre a prendere le parti di Cogoni sarà l'avvocato Anna Maria Busia.