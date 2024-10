"Un altro duro colpo a discapito dei pazienti diabetici che viene demandato dagli indirizzi regionali. Oramai è scritto nero su bianco sull'atto aziendale del Arnas Brotzu, la struttura della Diabetologia transita alla Asl di Cagliari, e dopo i vari annunci pubblicati in diverse testate giornalistiche, è verosimile che la struttura venga inserita nel nuovo ambulatorio che dovrà essere aperto a Quartu S.Elena".

Lo denuncia in una nota Gianfranco Angioni, responsabile regionale USB Sanità, annunciando che il sindacato è pronto" a fare le barricate e mettere in atto varie forme di protesta".

"Riteniamo inaccettabile quanto sta avvenendo senza il coinvolgimento delle diverse professionalità che operano all'interno del servizio del Brotzu, tanto meno possiamo tollerare che si possa complicare ancora di più la salute e la vita dei pazienti diabetici - attacca - Il centro ha in cura oltre 5000 pazienti e all'interno dell'ospedale sono già stati predisposti diversi Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (Pdta) che sono strumenti di gestione clinica per la definizione del migliore processo assistenziale finalizzato a rispondere a specifici bisogni delle complicanze diabetologiche come il quella del piede diabetico, dello scompenso metabolico, del diabete gestazionale e diverse e altre gravi complicanze come quelle oculistiche, vascolari e nefrologiche. La struttura inoltre è centro prescrittore per quanto riguarda il Diabete tipo 1 e il diabete tipo 2".

"Sarebbe veramente impensabile poter gestire a Quartu S Elena le varie complicanze diabetologiche, considerato che le attività della gestione del paziente diabetico sono svolte in collaborazione delle unità operative dell'Arnas G. Brotzu", conclude l'USB.