Giovedì 14 marzo 2019, alle ore 11, presso l’Aula Consiliare del Comune di Selargius in via Istria , attraverso il progetto “Campagna di prevenzione Diabete in Sardegna”, con il contributo della Fondazione di Sardegna, in collaborazione con Comune di Selargius Area Politiche Sociali Pubblica Istruzione Promozione Culturale e Sportiva e Kentos il pane dei centenarie, Diabete Zero Onlus organizza un incontro di educazione alimentare, rivolta agli alunni delle seconde classi della Scuola Secondaria Statale di 1° Grado " Dante Alighieri " di Selargius.

L'educazione alimentare nelle scuole italiane rappresenta un mezzo formativo e pedagogico orientato a perseguire il generale miglioramento dello stato nutrizionale dei bambini. Gli slogan ministeriali promossi in questi ultimi anni per sensibilizzare il tema della corretta alimentazione mal si conciliano con i diffusissimi distributori automatici, responsabili di sfornare dei prodotti ipercalorici e poco nutrizionali, come gli snack, le bevande zuccherate. Partecipano Lucina Corgiolu, Dietista dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari; Martina Pusceddu Dietista Associazione Diabete Zero. Coordinano i lavori Francesco Pili, Presidente dell’Associazione “Diabete Zero Onlus ”, Perra Maria Fulvia Assessore Politiche Giovanili e Sociali, Relli Roberta Assessore Politiche Culturali e Spettacolo.