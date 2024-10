Sono due i pazienti a cui è stato impiantato a Olbia, al centro di Diabetologia dell'ospedale San Giovanni di Dio diretto da Giancarlo Tonolo, l'Eversense, il primo sensore per il monitoraggio continuo della glicemia (CGM) progettato per la misurazione dei valori di glucosio fino a 90 giorni senza necessità di sostituzione del sensore ogni settimana.

Complessivamente i pazienti impiantati con Eversense nella prima settimana di marzo sono cinque: altri tre interventi sono avvenuti a Padova. La nuova tecnica è indolore: al termine della seduta, i primi pazienti hanno dichiarato di non aver avuto problemi di alcun tipo.

"L'impianto di per sè è molto semplice, fatto in anestesia locale con un taglio microscopico, la procedura occupa solo qualche minuto - spiega il dottor Tonolo - Si tratta di un'evoluzione interessante, lo strumento è molto preciso, rispetto ai sistemi tradizionali ha il vantaggio che il sensore non rischia di staccarsi in quanto è impiantato sotto cute. A mio avviso l'evoluzione del sistema permetterà in un prossimo futuro di condurre una vita ancora migliore".

Il sistema di monitoraggio continuo misura h24 i livelli di glucosio. I dati acquisiti dal sistema vengono automaticamente inviati al dispositivo mobile: allarmi, avvisi e notifiche sono poi visibili in qualsiasi momento sull'app. Gli algoritmi predittivi avvertono il paziente di probabili episodi di ipo o iperglicemia.

Il paziente può condividere questi dati con il proprio diabetologo attraverso il portale dedicato. Il sensore viene impiantato a livello sottocutaneo sulla parte superiore del braccio con un'incisione millimetrica.