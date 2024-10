Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio arriverà domani mattina in Sardegna e si recherà in visita in provincia di Oristano, nei luoghi colpiti dai roghi degli ultimi giorni. Il titolare della Farnesina giungerà al Centro Operativo Provinciale (COP) di Fenosu, dove incontrerà il personale impegnato in prima linea nell'emergenza, i sindaci dei Comuni coinvolti e le autorità locali.