Secco ‘No Comment’, silenzio stampa categorico, chiamarlo o definirlo in questo modo è forse più che legittimo. La giornalista cagliaritana Virginia Saba, raggiunta telefonicamente questa mattina da Sardegna Live, non appare minimamente e per nulla infastidita sull’intera vicenda di gossip che la vede protagonista col vice premier, Luigi Di Maio.

La conversazione al cellulare con il cronista di Sardegna Live appare distesa e ‘morbida’, dall’altro capo del telefono la portavoce della deputata del M5S, Emanuela Corda, è tranquilla, come lei stessa vuole apparire: nessun fastidio o imbarazzo su ciò che i giornali cartacei di gossip hanno pubblicato con le foto in compagnia con Di Maio.

Tutto vero dunque, della serie "che male c'è", ma nel rispetto della vita privata altrui la Saba, sorridendo, chiede per ora un silenzio stampa palese e comprensibile.

Attualmente Virginia Saba vive e lavora a Roma dal mese di novembre del 2018, studia teologia, è ambasciatrice e assistente di regalità individuale all'Università della Felicta di Martinez: si è sempre professata e tuttora ribadisce al telefono con noi di voler fare e continuare a fare giornalismo nel rispetto delle persone. Ha collaborato con Unione Sarda, Videolina con approfondimenti e programmi su Lavoro, Immigrati, Emigrati e speciali, mentre a Mediaset Premium collaborava seguendo il Cagliari Calcio.