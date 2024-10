"Dopo le prossime elezioni regionali la Sardegna sarà amministrata dal Movimento 5 stelle".

Così il deputato Alessandro Di Battista dal palco della stazione Marittima di Cagliari ha infiammato la platea concludendo il suo intervento e il mini tour nell'isola per dire No al referendum costituzionale del 4 dicembre.

"Non vogliamo bonus o mancette in cambio di diritti. Coraggio Cagliari non molliamo", ha incalzato. Poi gli applausi e la musica a suon di rap.