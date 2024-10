"Devi stare attenta, tu e la tua famiglia avete il malocchio, avete avuto problemi in passato e ne avrete anche in futuro" sarebbero alcune frasi che Lela Radulovik, macedone di 28 anni, avrebbe detto alla titolare di un negozio di abbigliamento di Calasetta per intimorirla e derubarla di 25 euro.

E’ stata la stessa proprietaria, una volta capito di essere stata raggirata, ad avvertire i carabinieri che successivamente hanno individuato e arrestato la donna per furto.