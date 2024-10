I Carabinieri della Stazione di Osini hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei un 72enne del posto per detenzione illegale di munizionamento.

Nel corso di mirati controlli effettuati nell’ambito delle attività di verifica sull’esatta custodia delle armi, i militari, come da loro riferito, hanno riscontrato che in casa del pensionato vi erano più munizioni del previsto, per un totale di 17 cartucce (di cui 14 calibro 7,65 e 3 di calibro 12) non dichiarate alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza.

Il munizionamento è stato sottoposto a sequestro penale.

Nei prossimi giorni, la Compagnia Carabinieri di Jerzu proseguirà con ulteriori servizi nello specifico settore.