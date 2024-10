Un allevatore di Orani, Gonario Siotto, di 55 anni, è stato arrestato su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Nuoro, per detenzione illegale di armi clandestine e munizioni.

Con lui sono state denunciate a piede libero altre tre persone, sempre di Orani, che aiutavano l'allevatore nella conduzione dell'azienda, ritenuti anche loro responsabili della detenzione delle armi.

I carabinieri del Reparto Squadriglie del capoluogo barbaricino durante un controllo nelle campagne hanno trovato in località Liscoi, a Orani, nascosto in un rocciaio, un fucile artigianale prodotto con alcuni tubi metallici, perfettamente adattato per poter esplodere cartucce da caccia cal. 12. L'arma era efficiente e funzionante con meccanismi di mira e grilletto.

Nascosto sotto una pensilina di una pertinenza dell'azienda di Siotto i militari hanno rinvenuto un altro fucile analogo. Sono state recuperate, inoltre, dai militari, anche sette cartucce da caccia a palla unica, cal. 20 e 12.

Siotto si trova nel carcere di Badu 'e Carros a disposizione dell'autorità giudiziaria.