Nella giornata di ieri a Orgosolo gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Polizia hanno proceduto alla perquisizione di decine di abitazioni nell’ambito delle indagini che si stanno svolgendo in sinergia con la Procura della Repubblica di Nuoro in merito alle rapine compiute ai danni dei furgoni porta tabacchi della ditta NUSI srl di Nuoro.

LE RAPINE Il 1 settembre del 2015 e lo scorso 10 maggio 2016 un commando di tre persone armate avevano costretto i conducenti degli automezzi a consegnare l’intero carico di sigarette per un valore totale, in entrambe le occasioni, di circa 16 mila euro.

LE INDAGINI DELLA POLIZIA Le perquisizioni di ieri hanno consentito di acquisire ulteriori elementi utili alle indagini in corso, con il sequestro tra l’altro di armi, sostanza stupefacente del tipo marijuana, punzoni per alterazioni di telai di autovetture.

GLI ARRESTATI Nell’ambito dell’operazione è stato arrestato Giuseppe Biscu, di 54 anni orgosolese, per la detenzione illegale di una pistola semiautomatica da guerra SIG P210, 50 cartucce 9x19 parabellum del tipo in uso alle Forze dell’ordine e una carabina ad aria compresa alterata marca GAMO calibro 4,5,

In carcere è finito anche Gavino Carta, 21 anni originario di Oristano, ma residente a Orgosolo, per la coltivazione e detenzione di circa 90 piantine di marijuana, molte delle quali già essiccate pronte per essere smerciate, in un terreno nella sua disponibilità nell’agro di Orgosolo.

Giuseppe Biscu è stato trasferito nel carcere di Badu e Carros a Nuoro, mentre Gavino Carta è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in attesa del giudizio di convalida.