A Maracalagonis i Carabinieri, a conclusione di un mirato servizio, hanno deferito in stato di libertà per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, un ventenne del luogo e la sua amica 22enne residente a Burcei, entrambi disoccupati e gravati da precedenti denunce.

Nel corso della perquisizione domiciliare effettuata nell'abitazione di pertinenza del ragazzo e nella quale era presente anche lei, sono stati recuperate 32 boccette di metadone cloridrato da 50 mg ciascuna e una dose di mezzo grammo di ketamina.

Per completare gli indizi che fanno propendere per una finalità di spaccio è stato trovato anche un bilancino di precisione. Quanto rinvenuto è stato sequestrato e verrà debitamente custodito in attesa della consegna ai Carabinieri del RIS di Cagliari che effettueranno le analisi di laboratorio per definire con certezza la natura delle sostanze che comunque non è in dubbio.

La procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari è stata informata nella mattinata odierna.