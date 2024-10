È stato trovato dalla Polizia in possesso di 38 dosi di cocaina e di circa 30 grammi di marijuana un giovane nuorese di 24 anni di cui sono state rese note soltanto le inziali del nome, si tratta di C.M..

Gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato il giovane, con piccoli precedenti penali, con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Nel corso della perquisizione domiciliare è stato rinvenuto, inoltre, un bilancino di precisione, sostanza da taglio, e elementi in plastica da utilizzare per il confezionamento delle dosi.

Il sospetto della Polizia è che il giovane, privo di occupazione , si guadagnasse da vivere con i proventi dell’attività di spaccio.

L’arresto di oggi si inserisce nel quadro dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Questore di Nuoro Colucci in occasione della festività natalizie, con l’impego anche di pattuglie in abiti civili della squadra mobile, che implementano il dispositivo di prevenzione in particolare nelle piazze e stazioni del Capoluogo.

Proprio nella stazione degli autobus di Viale Sardegna gli investigatori della “Mobile” qualche giorno prima avevano notato il giovane che con fare sospetto si aggirava nella zona prendendo contatti con numerosi ragazzi.