I Carabinieri della stazione di Bari Sardo la scorsa notte hanno denunciato un 20enne di Arzana, di cui sono state rese note solo le iniziali del nome, si tratta di N. N., perché trovato all’interno del bar “Barcollo” di via Cagliari in possesso di 1,54 grammi di cocaina suddivisa in cinque involucri e di settanta euro verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

I militari dell’Arma hanno poi perquisito l’abitazione del giovane dove sono stati rinvenuti 2,09 grammi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione, un trita erba e materiale vario per il confezionamento.