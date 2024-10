A Sinnai i Carabinieri della locale stazione, congiuntamente a personale della Sezione Operativa della Compagnia di Quartu Sant'Elena e ad un’Unità Cinofila Antidroga del Nucleo Cinofili della Compagnia di Cagliari, hanno tratto in arresto per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti un 48enne e un 57enne di Settimo San Pietro, entrambi censiti in banca dati delle forze di polizia.

In particolare, i militari operanti, nell'ambito di un servizio mirato, al termine di una perquisizione domiciliare eseguita presso l'abitazione di residenza dei due, hanno rinvenuto 2,7 kg di marijuana essiccata suddivisa in 10 involucri di cellophane termosaldanti, 21 pastiglie di una sostanza psicotropa del tipo “suboxone”, tre bilancini di precisione digitali, la somma in contanti di 640 euro in banconote di piccolo taglio, verosimile provento dell'attività di spaccio.

Quanto rinvenuto è stato sequestrato e debitamente custodito in attesa delle disposizioni della Procura della Repubblica, ai fini dell'esecuzione delle analisi di laboratorio sugli stupefacenti.

Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati tradotti presso le proprie abitazioni in regime di arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida che si terrà nella mattinata odierna al Tribunale di Cagliari.