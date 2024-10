I Carabinieri di Selargius questa notte hanno arrestato, con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, Gianbattista Cogoni, disoccupato di 54 anni.

In via San Martino l’uomo, nel corso di un servizio opportunamente predisposto, in seguito alla perquisizione personale è stato trovato in possesso di 10 grammi di cocaina e di 70 euro verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Al termine delle formalità di rito, Cogoni è stato accompagnato presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.