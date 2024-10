Nella serata di ieri i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Quartu Sant'Elena, durante un servizio preventivo, hanno arrestato Giampaolo Caredda, disoccupato di 31 anni, con l’accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

L’uomo, sottoposto a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 30 dosi di hashish avvolte in singole confezioni in platica, di un bilancino di precisione e di materiale vario utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.

Caredda è stato condotto dai militari presso la sua abitazione, in regime di arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per questa mattina.