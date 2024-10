Nel corso della mattinata di ieri, gli agenti della Polizia stradale di Olbia hanno tratto in arresto un 56enne di origine belga, residente ad Olbia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato anche denunciato in stato di libertà per spendita ed introduzione in Italia, senza concerto, di monete falsificate.

Gli agenti, nel corso dell’operazione, hanno proceduto alla perquisizione di un’abitazione situata nella periferia della città. All’interno della casa, i poliziotti hanno rinvenuto 140 grammi di marijuana, 100 grammi di cocaina e 50 grammi di sostanza da taglio e quasi 3500 euro in contanti.

Inoltre, è stato trovato un astuccio contenente 25 banconote da 100 euro le quali, per la consistenza della carta ed il colore della stampa, si sospetta siano false.

Tutta la sostanza stupefacente ed il denaro sono stati sottoposti a sequestro e l’uomo è stato tratto in arresto ed accompagnato presso la casa circondariale di Tempio Pausania.

Sono in corso accertamenti per verificare l’autenticità delle banconote rinvenute e per il cui possesso il 56enne è stato denunciato in stato di libertà.