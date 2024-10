Nel tardo pomeriggio di ieri il personale della Polizia di Stato ha proceduto al sequestro complessivo di circa 8 grammi di sostanza stupefacente, ripartita in 34 bustine in cellophane pronte alla distribuzione.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Tortolì hanno proceduto alla perquisizione personale dei coniugi S.S. e C.K.

All’interno dell’orlo della giacca da motociclista del trentasettenne è stato trovato un corpo cilindrico avvolto da nastro adesivo di colore nero, nel quale sono state rinvenute 29 bustine in cellophane contenenti 4,68 gr di eroina e 0,34 gr di cocaina.

Anche la perquisizione domiciliare ha dato esito positivo. Sono state, infatti, rinvenute, 5 bustine in cellophane trasparente contenenti marjuana, sapientemente occultate in vari luoghi e utensili domestici. Sequestrate anche varie siringhe pronte all’uso, un cucchiaino in ferro nonché un contenitore in vetro di forma cilindrica dotato di pipetta e bruciatore del tipo CILUM.

L’uomo, con precedenti specifici, è stato sottoposto agli arresti domiciliari mentre la moglie è stata denunciata in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.