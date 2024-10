Nella giornata di ieri la polizia ha denunciato sei giovani di Orgosolo, tra cui un minorenne, per detenzione per esclusivo uso personale di 14 grammi di marijuana.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Orgosolo, coordinati dal dirigente Giampiero Putzu, nel corso di un servizio di prevenzione antirapina, avrebbero sorpreso il gruppo di ragazzi che sostava in prossimità di due autovetture in una stradina di penetrazione agraria nell'immediata periferia del paese, dove hanno rinvenuto un sacchetto di plastica contenente la sostanza stupefacente.

I successivi controlli da parte degli agenti avrebbero consentito di sequestrare altro stupefacente pronto per l'uso, oltre che un coltello a serramanico.