Gli agenti della Polizia stradale della Questura di Oristano, nel corso dei servizi denominati “Estate sicura”, hanno arrestato arrestato M.M., uomo di 38 anni di San Nicolò D’Arcidano e C.V., donna di Terralba di 36 anni, con l’accusa di detenzione di cocaina ai fini di spaccio.

I due, mentre viaggiavano a bordo di una utilitaria condotta da C.V., non si sono fermati all’alt intimatogli della pattuglia della Stradale sulla statale 131 e così è iniziato l’inseguimento.

Subito raggiunti, M.M. abbassava il finestrino e, sperando di non essere visto, lanciava fuori dall’auto in corsa un pacchetto di colore azzurro che contenva 110 grammi di cocaina destinati ad essere confezionati in piccole dosi e spacciati al dettaglio, per un valore complessivo di circa 10 mila euro.

I due, pluripregiudicati, anche per reati specifici, sono stati tratti in arresto.

La droga è stata posta sotto sequestro così come la somma di 700 euro ritenuta di provenienza illecita.

“Al di là del quantitativo di cocaina sequestrata, questi sono due arresti importantissimi - precisa il Sig. Questore di Oristano Dr. Francesco Di Ruberto - che hanno consentito alla Polizia di Stato di assicurare alla giustizia due persone che già in passato si sono macchiati di reati gravissimi quali quelli inerenti la detenzione e lo spaccio di sostanza stupefacente. Ancora oggi, nonostante l’ampio risalto fornito dai media sulla loro nocività, l’uso di droghe e diffusissimo tra i giovani e giovanissimi, ed è spesso causa di incidenti dal tragico epilogo”.