I carabinieri di Villacidro, nella mattinata di oggi, 7 settembre, hanno arrestato in flagranza di reato Giuseppe Nuscis, 45enne disoccupato residente a Villacidro.

L’uomo, nel corso di una perquisizione, è stato trovato in possesso di un fucile tipo doppietta cal.12, un fucile monocanna di fattura completamente artigianale (arma clandestina) adattato a cal.12; un tubo in acciaio adattato a canna di fucile e un pezzo di legno tagliato a mo’ di calciolo e in procinto di essere finalizzato per il successivo assemblaggio verosimilmente con il tubo; 56 cartucce (cal.12 e 16); due carabine ad aria compressa del tipo di libera vendita, sulle quali sono in corso accertamenti atti a stabilire la loro reale potenza.

Le indagini hanno permesso di accertare che l’arma clandestina è stata costruita ed assemblata, in un’officina annessa all’abitazione oggetto di perquisizione, da parte dello stesso Nuscis, il quale, come si evince dall’ulteriore tubo/canna e calciolo in legno sequestrati, si accingeva a costruire una nuova arma.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la Casa circondariale “E. Scalas” di Uta.