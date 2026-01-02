Nel corso della notte, i militari della Stazione di Monserrato unitamente ai carabinieri di Selargius hanno arrestato con l'accusa di detenzione di arma clandestina un 30enne, già noto alle forze di polizia e residente nell’ hinterland di Cagliari.

L’uomo, in transito nel centro della cittadina, alla vista dei Carabinieri ha cercato di evitare il controllo, ma l’atteggiamento sospetto non è passato inosservato ai militari che hanno deciso di sottoporlo a controllo. A seguito di perquisizione anche domiciliare, l'uomo sarebbe stato trovato in possesso di un’arma calibro 12 artigianale, priva di matricola, con relativo munizionamento di cui è vietato il possesso.

Terminate le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso il carcere di Uta. L’Arma dei Carabinieri prosegue quotidianamente l’attività di prevenzione e controllo del territorio, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e al contrasto della circolazione di armi ed oggetti potenzialmente pericolosi.