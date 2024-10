Gli Agenti della Squadra Volante hanno tratto in arresto Giancarlo Castiglione, 36enne cagliaritano pregiudicato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’episodio è avvenuto ieri mattina, quando un equipaggio della Squadra Volante ha effettuato un controllo nell’area condominiale di uno stabile di Via Tintoretto, luogo di attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli Agenti hanno notato un individuo che occultava delle buste di nylon sotto alcune piastrelle.

Immediatamente bloccato e controllato è stato trovato in possesso di 65 euro in banconote di piccolo taglio, ma il “bottino” più consistente è stato recuperato proprio sotto le piastrelle dove erano stati nascosti 50 grammi di hascish e 11 grammi di marijuana.

Giancarlo Castiglione è stato così tratto in arresto, su disposizione del P.M. di turno, ed è stato accompagnato presso la propria abitazione in attesa del processo con rito per direttissima previsto per la mattinata odierna.