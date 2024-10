I Carabinieri di Bari Sardo nel corso della notte scorsa, al comando del maresciallo Marco Lo Iacono, coordinati dalla compagnia di Lanusei, hanno arrestato F.C. di 36 anni, di Bari Sardo, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di una perquisizione personale e nell’abitazione dell’uomo i militari dell’Arma hanno trovato 146 grammi di marijuana, ritagli di buste in plastica idonei per il confezionamento delle dosi, materiale in plastica contenente tracce di sostanze stupefacente del tipo marijuana e la somma di 65 euro in banconote di vario taglio, provento della recente attività di spaccio.

Il 36enne, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato accompagnato presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.