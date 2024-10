Nel pomeriggio di ieri a Orgosolo, in località “Lohitteddu”, i militari del Reparto Squadriglie e del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Nuoro, nel corso di un predisposto servizio antidroga, hanno arrestato Giuseppe Mesina, orgolese di 30 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo, a seguito di prolungato servizio di osservazione, è stato trovato in possesso di circa 2,9 chilogrammi di marijuana occultata in alcuni sacchetti sistemati in un anfratto roccioso nei pressi dell’ovile di sua proprietà.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato accompagnato presso il carcere di Nuoro “Badu e Carros” a disposizione all’autorità giudiziaria.