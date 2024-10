Nella tarda serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Arzachena hanno arrestato due ragazzi di Arzachena, Giovanni Zucchi e Mirko Fadda, di 23 e 24 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il continuo movimento di persone, soprattutto giovani, nelle vicinanze delle loro abitazioni non era passato inosservato ai militari dell’Arma e ieri, dopo avere notato un giovane 28enne del luogo uscire dall’abitazione dei due, i carabinieri hanno deciso di intervenire.

Le perquisizioni effettuate hanno permesso di rinvenire quasi 50 grammi di cocaina, parzialmente suddivisa in dosi, 130 grammi di marijuana, 20 grammi di mannitolo che viene utilizzato per tagliare la cocaina in modo da ottenere un numero superiore di dosi da mettere in vendita, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento.

Oltre all’arresto di Zucchi e Fadda, il 28 enne, C.D., che aveva appena acquistato circa mezzo grammo di cocaina e 1 grammo di marijuana, è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. Gli arrestati, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati tradotti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari.